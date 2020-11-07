У Криму протягом 6 листопада коронавірус підтвердили ще у 206 людей. У Севастополі захворів 81 місцевий житель. Загалом на півострові від початку епідемії недугу виявили у понад 10 тисяч людей.

Ситуація з коронавірусом в анексованому Криму

За 6 листопада зареєстрували 206 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема, у 46 людей недуга має безсимптомний перебіг, повідомляє російський уряд Криму, пишуть "Крим.Реалії".

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Загальна ж кількість хворих перетнула позначку у 10,5 тисячі.

За останню добу від COVID-19 в Криму померли 7 людей. Всього коронавірус забрав життя уже 166 місцевих жителів.

Водночас за добу 169 людей одужали від хвороби. Під медичним наглядом перебувають 2 618 людей. Вдома лікуються 1 409 хворих. У стаціонарах наразі отримують лікування 1 144 людини, ізольовані в обсерватори – 65.

Скільки хворіють у Севастополі

У місті за останню добу ще 38 людей госпіталізували з COVID-19 в стаціонари інфекційної і дев'ятої міської лікарень.

Станом на ранок 7 листопада захворювання підтвердили у 81 людини. Хворі – місцеві жителі у віці від трьох до 78 років. 39 місцевих жителів виписали після одужання. Є й жертва недуги – померла 73-річна жінка.

Всього з початку року в Севастополі коронавірусом захворіли 2 964 людини. Наразі одужали 1 955 хворих, 77 – померли.

Важливо! Інформація так званої російської влади Криму та Севастополя про захворюваність коронавірусом не підтверджена міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники заявляють, що ця статистика відчутно занижена, адже не враховує багатьох важливих факторів.