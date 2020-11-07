В анексованому Криму надалі складна ситуація з COVID-19: кількість хворих зростає
У Криму протягом 6 листопада коронавірус підтвердили ще у 206 людей. У Севастополі захворів 81 місцевий житель. Загалом на півострові від початку епідемії недугу виявили у понад 10 тисяч людей.
Ситуація з коронавірусом в анексованому Криму
За 6 листопада зареєстрували 206 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема, у 46 людей недуга має безсимптомний перебіг, повідомляє російський уряд Криму, пишуть "Крим.Реалії".
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Загальна ж кількість хворих перетнула позначку у 10,5 тисячі.
За останню добу від COVID-19 в Криму померли 7 людей. Всього коронавірус забрав життя уже 166 місцевих жителів.
Водночас за добу 169 людей одужали від хвороби. Під медичним наглядом перебувають 2 618 людей. Вдома лікуються 1 409 хворих. У стаціонарах наразі отримують лікування 1 144 людини, ізольовані в обсерватори – 65.
Скільки хворіють у Севастополі
У місті за останню добу ще 38 людей госпіталізували з COVID-19 в стаціонари інфекційної і дев'ятої міської лікарень.
Станом на ранок 7 листопада захворювання підтвердили у 81 людини. Хворі – місцеві жителі у віці від трьох до 78 років. 39 місцевих жителів виписали після одужання. Є й жертва недуги – померла 73-річна жінка.
Всього з початку року в Севастополі коронавірусом захворіли 2 964 людини. Наразі одужали 1 955 хворих, 77 – померли.
Хто відповідальний за ситуацію з коронавірусів в Криму?Цілком і повністю Росія. Відповідно до норм міжнародного права, саме держава-окупант несе повну відповідальність за політику безпеки і гуманітарної ситуації на окупованих нею територіях.
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