В аннексированном Крыму в дальнейшем сложная ситуация с COVID-19: количество больных растет
В Крыму в течение 6 ноября коронавирус подтвердили еще у 206 человек. В Севастополе заболел 81 местный житель. Всего на полуострове с начала эпидемии болезнь обнаружили у более 10 тысяч человек.
Ситуация с коронавирусом в аннексированном Крыму
За 6 ноября зарегистрировали 206 случаев коронавирусной инфекции. В частности, у 46 человек болезнь имеет бессимптомное течение, сообщает российское правительство Крыма, пишут "Крым.Реалии".
Читайте также В оккупированном Крыму создают собственную вакцину против COVID-19, ее уже начали тестировать на животных
Общее же количество больных пересекло отметку в 10,5 тысячи.
За последние сутки от COVID-19 в Крыму умерли 7 человек. Всего коронавирус унес жизни уже 166 местных жителей.
В то же время за сутки 169 человек выздоровели от болезни. Под медицинским наблюдением находятся 2 618 человек. Дома лечатся 1 409 больных. В стационарах сейчас получают лечение 1 144 человека, изолированные в обсерваторы – 65.
Сколько болеют в Севастополе
В городе за последние сутки еще 38 человек с COVID-19 госпитализировали в стационары инфекционной и девятой городской больниц.
По состоянию на утро 7 ноября заболевание подтвердили у 81 человека. Больные – местные жители в возрасте от трех до 78 лет. 39 местных жителей выписали после выздоровления. Есть и жертва болезни – умерла 73-летняя женщина.
Всего с начала года в Севастополе коронавирусом заболели 2 964 человека. Сейчас выздоровели 1 955 больных, 77 – умерли.
Кто ответственен за ситуацию с коронавирусами в Крыму?Целиком и полностью Россия. В соответствии с нормами международного права, именно государство-оккупант несет полную ответственность за политику безопасности и гуманитарной ситуации на оккупированных ею территориях.
Поделиться новостью