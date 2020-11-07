В Крыму в течение 6 ноября коронавирус подтвердили еще у 206 человек. В Севастополе заболел 81 местный житель. Всего на полуострове с начала эпидемии болезнь обнаружили у более 10 тысяч человек.

Ситуация с коронавирусом в аннексированном Крыму

За 6 ноября зарегистрировали 206 случаев коронавирусной инфекции. В частности, у 46 человек болезнь имеет бессимптомное течение, сообщает российское правительство Крыма, пишут "Крым.Реалии".

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Общее же количество больных пересекло отметку в 10,5 тысячи.

За последние сутки от COVID-19 в Крыму умерли 7 человек. Всего коронавирус унес жизни уже 166 местных жителей.

В то же время за сутки 169 человек выздоровели от болезни. Под медицинским наблюдением находятся 2 618 человек. Дома лечатся 1 409 больных. В стационарах сейчас получают лечение 1 144 человека, изолированные в обсерваторы – 65.

Сколько болеют в Севастополе

В городе за последние сутки еще 38 человек с COVID-19 госпитализировали в стационары инфекционной и девятой городской больниц.

По состоянию на утро 7 ноября заболевание подтвердили у 81 человека. Больные – местные жители в возрасте от трех до 78 лет. 39 местных жителей выписали после выздоровления. Есть и жертва болезни – умерла 73-летняя женщина.

Всего с начала года в Севастополе коронавирусом заболели 2 964 человека. Сейчас выздоровели 1 955 больных, 77 – умерли.

Важно! Информация так называемых российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждена международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники заявляют, что эта статистика ощутимо занижена, ведь не учитывает многих важных факторов.