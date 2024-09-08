Однак, є важливий момент: різні методи висушування часнику, які використовуються в промисловості, призводять до зниження рівня біоактивних компонентів, які є в часнику.

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Чому свіжий часник корисний

Зокрема, мова про сполуку аліцин, загальні феноли та піруват. Подібні сполуки можуть позитивно впливати на внормування рівня холестерину в крові.

Та, якщо порівнювати їх вміст у свіжозібраному часнику, спеції – програють.

Також сполуки сірки в свіжому часнику можуть бути майже в 1000 разів сильнішими антиоксидантами порівняно з тими, що містяться в старому коренеплоді.

Висновок! Результати клінічних випробувань підтвердили різноманітний позитивний вплив споживання сирого часнику на здоров'я. Зокрема покращення ліпідного профілю для профілактики діабету. Крім того, це покращувало артеріальний тиску, прохідність кровоносних судин та метаболізм у глюкозі крові.

Учені продовжать вивчати користь часнику

Щоправда, учені наголошують, що потрібні нові дослідження, аби детальніше вивчити ці співвідношення, аби зрозуміти, наскільки часникові добавки програють користі сирому білому часнику.

А також продовження вивчення цього питання допоможе створити цілісне розуміння потенційних переваг, пов'язаних із споживанням часнику.