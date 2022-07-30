До такого висновку дійшли британські вчені з Університету Суррея. Раніше вчені виявили, що флаваноли какао знижують артеріальний тиск і жорсткість артерій так само, як і деякі ліки.

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Однак залишалося невідомим, наскільки ефективними є флаваноли у повсякденному житті для зниження артеріального тиску, оскільки попередні дослідження в цій галузі проводилися в контрольованих експериментальних умовах.

Нове дослідження користі какао

Нове дослідження зменшує побоювання, що какао як засіб від підвищеного кров'яного тиску може становити небезпеку для здоров'я, знижуючи кров'яний тиск, коли він не підвищений. Це прокладає шлях для його потенційного використання у медицині.

Експерти вивчили використання флаванолів, сполук, що містяться в какао, для зниження артеріального тиску та жорсткості артерій у людей поза клінічними умовами. Протягом кількох днів одинадцять здорових учасників приймали по черзі або шість капсул флаванолу какао, або шість капсул плацебо, що містять коричневий цукор. Учасникам було надано монітор артеріального тиску та затискач для пальця, що вимірює швидкість пульсової хвилі, який вимірює жорсткості артерій.

Какао знижує тиск тільки коли він високий

Дослідники виявили, що кров'яний тиск і жорсткість артерій знижувалися в учасників тільки в тому випадку, якщо вони були високими, і не було жодного ефекту, коли артеріальний тиск був низьким, наприклад, вранці.

Примітно, що ці ефекти також вперше були виявлені через вісім годин після вживання какао. Вчені вважають, що такий другий пік може бути пов'язаний з тим, як бактерії в кишечнику метаболізують флаваноли какао.

Науковці зазначили, що позитивний вплив флаванолів какао на нашу серцево-судинну систему, зокрема на функцію кровоносних судин та кров'яний тиск, незаперечний. Лікарі часто побоюються, що деякі таблетки від кров'яного тиску в деякі дні можуть занадто сильно знизити цей кров'яний тиск. А з флаванолами такої проблеми не виникає.