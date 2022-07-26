Що вважається низьким гемоглобіном

Низьким вважається рівень гемоглобіну менше 132 г/л для чоловіків та менше 116 г/л для жінок. У дітей визначення зниженого гемоглобіну залежить від віку та статі дитини, а поріг може відрізнятися у різних країнах.

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Рівень гемоглобіну може опускатися трохи нижче за норму і ніяк не впливати на самопочуття. Але якщо ви помічаєте симптоми, краще записатися на прийом до лікаря.

Симптоми низького гемоглобіну

втома;

загальну слабкість;

задишка;

прискорене або сповільнене серцебиття;

блідість шкіри та ясен.

Якщо результати загального аналізу крові підтвердять низький рівень гемоглобіну, то лікар може призначити додаткові аналізи.

Чому знижується гемоглобін

Рівень гемоглобіну може знижуватися через захворювання, через які організм виробляє менше еритроцитів, ніж зазвичай. Це великий список, серед них, наприклад, ревматоїдний артрит або хронічна хвороба нирок.

Інший варіант – захворювання або стани, при яких еритроцити руйнуються швидше, ніж виробляються. Наприклад, таласемія або збільшення селезінки.

Ще низький гемоглобін може бути викликаний втратою крові: при травмах, хворобах кишечника, рясній менструації, через часту здачу крові.

Також досить часто гемоглобін може бути зниженим через неправильне харчування або строгу дієту.

Що робити з низьким гемоглобіном

Насамперед не потрібно приймати вітаміни та добавки без призначення лікаря. У деяких випадках може бути достатньо змінити дієту. Тоді потрібно включити до раціону м'ясо, птицю, рибу та морепродукти, шпинат, квасолю, броколі.

Якщо цього виявиться недостатньо і результати аналізу не стануть кращими, лікар призначить препарати заліза. Вони існують у вигляді таблеток чи ін'єкцій. Після курсу лікування потрібно буде здати аналіз ще раз. Можна пити вітамін С або запивати призначені таблетки апельсиновим соком, їсти грейпфрути, ківі або полуницю – все це дозволить лікам краще засвоюватися.

Але низький рівень гемоглобіну не завжди викликаний дефіцитом заліза. Тому, якщо вас турбують симптоми, зверніться до лікаря.