Ікра – це яйцеклітини самок риб, які зазвичай готують у солоному вигляді та їдять як закуску. Вона буває червоною та чорною, дрібною та великою. Велика ікра має більш виражений рибний смак.

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Користь ікри

Ікра багата на:

вітаміни В12, С, D, Е та А – вони допомагають роботі імунної системи, підтримують здоров'я шкіри;

йод – регулює діяльність щитовидної залози, необхідний для нервової системи;

кальцій – важливий для здоров'я кісток та зубів;

залізо – бере участь у створенні еритроцитів, червоних клітин крові, які переносять кисень по всьому організму;

магній – допомагає організму виробляти енергію, працювати м'язам та нервовим клітинам, а також підтримує міцність кісток;

омега-3 жирні кислоти – допомагають підтримувати здоров'я серця та ендокринної системи, живлять та захищають клітини мозку.

Коли давати ікру дітям

Ікру, так само як і рибу, можна додавати до дитячого раціону. Лікарі рекомендують почекати із введенням риби в раціон до 9 місяців, а із введенням молюсків, наприклад креветок, до 12 місяців. Деякі фахівці радять відмовитися від підгодовування молюсками до трьох років, особливо якщо в сім'ї є випадки алергії на них або у малюка були симптоми сезонної алергії, екземи чи астми.

Педіатри радять додавати ікру до раціону в невеликих кількостях (не більше кількох ікринок), коли дитині виповниться два роки. Після того, як дитина вперше спробує ікру, уважно подивіться, чи немає почервоніння на шкірі, щоб переконатися у відсутності алергічних реакцій.

Сама ікра не вважається сильним алергеном, але консерванти, які іноді додають для її зберігання можуть викликати алергічні реакції в організмі. Уважно читайте інформацію про склад продукту на етикетці. І вибирайте малосольну ікру, щоб знизити кількість солі у раціоні дитини.