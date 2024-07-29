Китайська медицина використовує гриби через їхні терапевтичні властивості. Мова про гриби – їжовик та рейші, їх користь передусім у тому, що вони містять бета-глюкани (тип харчових волокон).

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Вплив на імунітет

Лабораторні експеременти показали, що їжовик може допомогти підвищити активність імунної системи кишківника. Річ у тім, що білок у цих грибах сприяє росту корисних кишкових бактерій, які зміцнюють імунітет.

За таким же принципом покращують імунну функцію і гриби рейші.

Вплив грибів на психічне здоров'я

Їжовик сприяє і психічному здоров'ю і це теж підтвердили науково. Учені спостерігали упродовж 4 тижнів за жінками, які мали скарги на якість сну та симптоми менопаузи. Учасниць поділили на дві групи: одні вживали екстракт їжовика, інші – плацебо.

Виявилося, що у жінок, які приймали екстракт грибів, знизився рівень роздратування та тривоги.