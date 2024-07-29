Китайская медицина использует грибы из-за их терапевтических свойств. Речь о грибах – ежовик и рейши, их польза прежде всего в том, что они содержат бета-глюканы (тип пищевых волокон).

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Влияние на иммунитет

Лабораторные эксперименты показали, что ежовик может помочь повысить активность иммунной системы кишечника. Дело в том, что белок в этих грибах способствует росту полезных кишечных бактерий, которые укрепляют иммунитет.

По такому же принципу улучшают иммунную функцию и грибы рейши.

Влияние грибов на психическое здоровье

Ежовик способствует и психическому здоровью и это тоже подтвердили научно. Ученые наблюдали в течение 4 недель за женщинами, которые имели жалобы на качество сна и симптомы менопаузы. Участниц разделили на две группы: одни употребляли экстракт ежовика, другие – плацебо.

Оказалось, что у женщин, которые принимали экстракт грибов, снизился уровень раздражения и тревоги.