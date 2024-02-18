Як сік впливає на різні процеси людини, з'ясували вчені з Гарварду. Зокрема, вони взялись дослідити, чи можна схуднути, якщо пити сік.

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І їх висновки досить очікувані – найголовніша проблема, яка пов'язана з соками, це кількість, яка надходить до організму.

Як сік впливає на організм

Професор епідеміології Волтер Віллетт з Гарвардського університету пояснив, що "цільні фрукти й овочі містять набір поживних речовин – вуглеводів, білків, жирів, мінералів і вітамінів, які містяться у клітковині.

Наприклад, вживання цільного яблука не підвищує рівень цукру в крові, оскільки фруктоза вивільняється у кров повільно. А ось вживання яблучного соку швидко наповнює кров фруктозою. У цьому і принципова різниця.

Адже, в нашому організмі безліч механізмів, які допомагають швидко позбуватися цукру, підтримуючи нормальний рівень. Наприклад, печінка, яка метаболізує цукор, перетворює більшу його частину на жир.

Зверніть увагу! Коли ми споживаємо калорії у твердому вигляді (яблуко, чи будь-який інший фрукт цілим), наш мозок краще розподіляє їх за часом. Та, коли випиваємо ті ж самі калорії, організм не відчує себе ситим і з часом людина почне переїдати.

Скільки соку можна пити

Рекомендації для дітей:

вчені рекомендують повністю виключити сік з раціону дітей до 1 року;

дітям у віці від 1 до 3 років щодня можна випивати не більше 100 грамів стовідсоткового соку,

а дітям від 4 до 6 років радять вживати близько однієї склянки на день.

Важливо! Відповідно до національних рекомендацій США про харчування підлітків і дорослих, денною нормою вважається не більше 325 грамів стовідсоткового соку.

А ось кожна додаткова склянка соку пов'язана у дітей зі збільшенням індексу маси тіла на 0,03. У дорослих цей показник у середньому – 0,02. Тому варто краще споживати вітаміни з фруктів, а для пиття – обирати воду.