Ба більше, не всі сири однакові, деякі можуть негативно впливати на нашу фігуру, додаючи зайвих сантиметрів на талії. Розповідаємо, які сири найоптимальніші для споживання і стануть чудовим доповненням до раціону.

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Моцарелла

Моцарелла є лідером у цьому списку – адже це один з найбільш корисних сирів. Завдяки відносно низькому вмісту жиру та калорій, моцарелла є більш здоровим варіантом сиру у порівняні з іншими видами. Вона також містить пробіотики: Lactobacillus casei і Lactobacillus fermentum, що теж підвищує її цінність для організму.

Моцарелла добре поєднується з багатьма продуктами і є складовою частиною популярних страв. І так, моцареллу часто додають до не зовсім корисних страв, як от піца чи паста, та слід пам'ятати, що така їжа теж може мати місце у вашому раціоні, адже головне баланс, а ось заборона на ту, чи іншу улюблену страву навпаки з часом може спровокувати переїдання.

Рікота

Цей сир має мало жирів та вуглеводів, натомість містить багато білків, кальцію та інших поживних речовин. Рікоту можна використовувати для приготування смачних десертів, а також додавати до салатів.

Фета

Цей вид сиру має менше калорій, ніж більшість інших сирів, і містить білки, кальцій та поживні речовини. Фету найкраще додавати до салатів та страв зі смаженим м'ясом.



Фета чудово збалансує ваш салат / Фото Unsplash

Козячий сир

Козячий сир може бути альтернативним варіантом для людей, які погано переносять сир з коров'ячого молока. Це тому, що казеїновий білок у козячому сирі не викликає запальних ефектів, як у інших видів молочних продуктів.

Козячий сир також має високий вміст селену, який допомагає захистити організм від запалення.

Чеддер

Цей сир має високий вміст кальцію та білків, а також менше жирів, ніж деякі інші жирні сири. Він має насичений смак і добре підходить для бутербродів та страв з грибами та беконом.

Втім, часто той чедер, який ви купуєте в магазині, проходить інтенсивну обробку, а це значно знижує його корисні властивості. Купуючи його, пам'ятайте, що краще вибрати органічний сир з меншою кількістю натрію.

Пармезан

У пармезані більше білка, ніж в інших сирах: вдвічі більше білка, ніж, наприклад, у козячому сирі. Також, це сир з найнижчим вмістом лактози, тому, якщо ви маєте непереносимість лактози – цей сир саме для вас.

Гауда

Традиційний сир, виготовлений із коров’ячого молока. Гауда характерний своїм фірмовим дірками, які утворюються газами, які виділяються під час бродіння. Цей сир особливо багатий кальцієм та є джерелом вітаміну K2, що так необхідні для здоров'я кісток і зубів.

Гауда є також джерелом сполук, які пригнічують ангіотензинперетворювальний фермент (АПФ), розслаблюючи вени та артерії. Ба більше, гауда містить антиоксиданти, які захищають серцево-судинну систему від впливу високих рівнів солі, це особливо актуально для тих, хто чутливий до солі і страждає на гіпертонію.

Едам

Едам виготовляють із напівзнежиреного коров'ячого молока. Він має менший вміст калорій і жиру, ніж багато інших сортів сиру, а також містить багато кальцію.

Як і гауда, Едам містить ті ж сполуки, що сприяють зниженню артеріального тиску, а також антиоксиданти, які захищають серцево-судинну систему від впливу високих рівнів солі.