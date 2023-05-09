Более того, не все сыры одинаковы, некоторые могут негативно влиять на нашу фигуру, добавляя лишних сантиметров на талии. Рассказываем, какие сыры наиболее оптимальны для потребления и станут отличным дополнением к рациону.

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Моцарелла

Моцарелла является лидером в этом списке – это один из самых полезных сыров. Благодаря относительно низкому содержанию жира и калорий моцарелла является более здоровым вариантом сыра по сравнению с другими видами. Она также содержит пробиотики: Lactobacillus casei и Lactobacillus fermentum, что тоже увеличивает ее ценность для организма.

Моцарелла хорошо сочетается со многими продуктами и представляет собой составную часть популярных блюд. И так, моцареллу часто добавляют к не совсем полезным блюдам, как пицца или паста, но следует помнить, что такая еда тоже может иметь место в вашем рационе, ведь главное баланс, а вот запрет на то или иное любимое блюдо наоборот со временем может спровоцировать переедание.

Рикота

Этот сыр содержит мало жиров и углеводов, в то время как содержит много белков, кальция и других питательных веществ. Рикотту можно использовать для приготовления вкусных десертов, а также добавлять в салаты.

Фета

Этот вид сыра имеет меньше калорий, чем большинство других сыров и содержит белки, кальций и питательные вещества. Фету лучше добавлять в салаты и блюда с жареным мясом.



Фета отлично сбалансирует ваш салат / Фото Unsplash

Козьй сыр

Козьий сыр может быть альтернативным вариантом для людей, плохо переносящих сыр из коровьего молока. Это потому, что казеиновый белок в козьем сыре не вызывает воспалительных эффектов, как у других видов молочных продуктов

Козьй сыр также имеет высокое содержание селена, которое помогает защитить организм от воспаления.

Чеддер

Этот сыр содержит высокое содержание кальция и белков, а также меньше жиров, чем некоторые другие жирные сыры. Он обладает насыщенным вкусом и хорошо подходит для бутербродов и блюд с грибами и беконом.

Впрочем, часто тот чедер, который вы приобретаете в магазине, проходит интенсивную обработку, а это значительно снижает его полезные свойства. При покупке его помните, что лучше выбрать органический сыр с меньшим количеством натрия.

Пармезан

В пармезане больше белка, чем в других сырах: вдвое больше белка, чем, например, в козьем сыре. Также, это сыр с самым низким содержанием лактозы, поэтому если вы имеете непереносимость лактозы – этот сыр именно для вас.

Гауда

Традиционный сыр, сделанный из коровьего молока. Гауда характерен своими фирменными дырами, которые образуются газами, которые выделяются во время брожения. Этот сыр особенно богат кальцием и является источником витамина K2, который так необходим для здоровья костей и зубов.

Гауда является также источником соединений, которые ингибируют ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), расслабляя вены и артерии. Более того, гауда содержит антиоксиданты, которые защищают сердечно-сосудистую систему от воздействия высоких уровней соли, это особенно актуально для тех, кто чувствителен к соли и страдает гипертонией.

Эдам

Эдам изготовляют из полуобезжиренного коровьего молока. Он содержит меньшее количество калорий и жира, чем многие другие сорта сыра, а также содержит много кальция.

Как и гауда, Эдам содержит те же соединения, которые способствуют снижению АД, а также антиоксиданты, которые защищают сердечно-сосудистую систему от воздействия высоких уровней соли.