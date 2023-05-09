Детокс-дієти небезпечні
Лікарі не рекомендують детокс-дієти здоровим людям, а тим більше – пацієнтам з хронічними захворюваннями (тобто нікому), у тому числі при діабеті, захворюваннях серця та розладі харчової поведінки. Такі дієти заважають лікуванню, призводять до зневоднення, нестачі вітамінів та мінералів або втрати м'язової маси.
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Очищення кишечника у вигляді клізм або промивань може спричинити спазми, здуття живота, нудоту та блювання. Через таке чищення кишечника з'являються побічні ефекти у людей із хворобами шлунка та кишечника, операціями на товстій кишці, гемороєм, хворобами нирок та серця.
Ще програми детоксикації іноді включають проносні, які призводять до сильної діареї, зневоднення та електролітного дисбалансу, а це погіршує стан людини при хронічній хворобі. Отже, не ведіться на рекламу, ваш організм не потребує очищення. Печінка, нирки та товста кишка здатні самі видаляти токсини.
Як можна допомогти організму
Щоб покращити травлення, можна:
- Їсти клітковину, вона запобігає закрепу. Рекомендована норма – 30 г клітковини на день;
- Пити більше рідини. Це допомагає масам їжі, які перетравлюються, проходити через травну систему і розм'якшує фекалії. Харчові волокна, або клітковина, діють як губка та вбирають воду. Без рідини клітковина не може виконувати свою роботу і виникає закреп;
- Скоротити вживання жиру. Жирні продукти, такі як чіпси, гамбургери та смажені страви, важче перетравлюються, через них з'являються біль у шлунку та печія. Краще їсти більше нежирного м'яса та риби, пити знежирене молоко та готувати їжу на грилі, а не смажити;
- Уникати продуктів, які викликають кишкові симптоми: здуття живота, метеоризм, діарею. Можна вести щоденник харчування, щоб визначити, через які продукти бувають кишкові симптоми, і намагатися їх не їсти. Такими продуктами можуть бути пшениця, цибуля чи спеції;
- Вибирати правильні напої, які полегшують травлення: наприклад, негазовані напої і без кофеїну – трав'яні чаї, молоко та звичайну воду.