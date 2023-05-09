Детокс-дієти небезпечні

Лікарі не рекомендують детокс-дієти здоровим людям, а тим більше – пацієнтам з хронічними захворюваннями (тобто нікому), у тому числі при діабеті, захворюваннях серця та розладі харчової поведінки. Такі дієти заважають лікуванню, призводять до зневоднення, нестачі вітамінів та мінералів або втрати м'язової маси.

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Очищення кишечника у вигляді клізм або промивань може спричинити спазми, здуття живота, нудоту та блювання. Через таке чищення кишечника з'являються побічні ефекти у людей із хворобами шлунка та кишечника, операціями на товстій кишці, гемороєм, хворобами нирок та серця.

Ще програми детоксикації іноді включають проносні, які призводять до сильної діареї, зневоднення та електролітного дисбалансу, а це погіршує стан людини при хронічній хворобі. Отже, не ведіться на рекламу, ваш організм не потребує очищення. Печінка, нирки та товста кишка здатні самі видаляти токсини.

Як можна допомогти організму

Щоб покращити травлення, можна: