Зокрема, учені виявили, що деякі жирні кислоти можуть викликати утворення токсичних згустків інсуліну в розчині. Про це ідеться у дослідженні, яке опубліковане в ACS Chemical Neuroscience.

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Тож мова про людей з діабетом. Учені виявили зв'язок між жирними кислотами та інсуліном. Наявність жирів у розчині призводила до злипання інсуліну та утворення токсичних агрегатів.

Корисні кислоти омега-3 і омега-6

Ці омега-3 і омега-6 жирні кислоти є важливими харчовими компонентами, які необхідні для росту клітин і мембранних структур. Крім того, вони забезпечують низку переваг для здоров'я, зокрема допомагають покращувати пам'ять, а також знижують запалення та рівень холестерину.

Через ці переваги продукти, багаті жирними кислотами, як от, рослинні олії та жирна риба, є важливими в раціоні. Також ці жирні кислоти можна приймати як добавки. А через їх доступність, адже купити їх можна без рецепта і не лише в аптеці, а й у звичайному супермаркеті, люди купують їх самостійно, без призначення лікаря.

"Люди звикли вважати ці жири корисними або здоровими, і для багатьох людей це дійсно так. Та, ми виявили, що ці поліненасичені жирні кислоти можуть мати несподіваний вплив, коли вони взаємодіють з інсуліном. І це стосується не лише однієї чи двох із цих жирних кислот, а й великої їх групи", – повідомив професор кафедри біохімії та біофізики Техаського коледжу Дмитро Куровський.

Чому так відбувається

Інсулін – білок, важливий для метаболізму людини, а порушення у виробленні інсуліну пов'язані з діабетом.

Попередньо науковці уже знали, що деякі жирні кислоти прискорюють агрегацію інсуліну. І, що потенційно це становить проблему, адже агрегація або злипання різних білків в організмі пов'язана з низкою захворювань.

Тож, у новому дослідженні учені хотіли перевірити взаємодію між інсуліном і широким спектром жирних кислот. Тож, вони виріили змішати їх разом у розчині, який імітував стан організму людини з інсуліновим амілоїдозом — рідкісним, але потенційно серйозним захворюванням, яке виникає у людей з діабетом 1 типу, коли повторні ін'єкції інсуліну призводять до його накопичення в організмі.

Результати дослідження

У ході жослідження учені проаналізували вплив 10 різних жирних кислот. Виявилось, що усі вони значно прискорювали агрегацію. Також дослідники спостерігали за тим, що відбувається в клітинах мозку, для цього вони залучили моделі тварин.

Агрегати інсуліну, які утворювалились унаслідок змішування жирних кислот, були більш токсичними, ніж ті, що утворені в знежиреному розчині. Інсулін стає дуже жорстким в агрегатній формі. Його кластери буквально мають форму стрижнів, які проникають у клітини та завдають великої шкоди.

Чи виключати жири з раціону

Попри отримані дані, вчені не радять виключати з раціонну жирні кислоти. Натомість вони пообіцяли продовжити вивчення цієї теми та масштабувати дослідження. До наступних етапів планують залучити людей.