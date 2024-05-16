В частности, ученые обнаружили, что некоторые жирные кислоты могут вызвать образование токсичных сгустков инсулина в растворе. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в ACS Chemical Neuroscience.

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Поэтому речь о людях с диабетом. Ученые обнаружили связь между жирными кислотами и инсулином. Наличие жиров в растворе приводило к слипанию инсулина и образованию токсичных агрегатов.

Полезные кислоты омега-3 и омега-6

Эти омега-3 и омега-6 жирные кислоты являются важными пищевыми компонентами, которые необходимы для роста клеток и мембранных структур. Кроме того, они обеспечивают ряд преимуществ для здоровья, в частности помогают улучшать память, а также снижают воспаление и уровень холестерина.

Из-за этих преимуществ продукты, богатые жирными кислотами, такие как, растительные масла и жирная рыба, являются важными в рационе. Также эти жирные кислоты можно принимать как добавки. А из-за их доступности, ведь купить их можно без рецепта и не только в аптеке, но и в обычном супермаркете, люди покупают их самостоятельно, без назначения врача.

"Люди привыкли считать эти жиры полезными или здоровыми, и для многих людей это действительно так. Но, мы обнаружили, что эти полиненасыщенные жирные кислоты могут иметь неожиданное влияние, когда они взаимодействуют с инсулином. И это касается не только одной или двух из этих жирных кислот, но и большой их группы", – сообщил профессор кафедры биохимии и биофизики Техасского колледжа Дмитрий Куровский.

Почему так происходит

Инсулин – белок, важен для метаболизма человека, а нарушения в выработке инсулина связаны с диабетом.

Предварительно ученые уже знали, что некоторые жирные кислоты ускоряют агрегацию инсулина. И, что потенциально это составляет проблему, ведь агрегация или слипание различных белков в организме связана с рядом заболеваний.

Поэтому, в новом исследовании ученые хотели проверить взаимодействие между инсулином и широким спектром жирных кислот. Поэтому, они решили смешать их вместе в растворе, который имитировал состояние организма человека с инсулиновым амилоидозом - редким, но потенциально серьезным заболеванием, которое возникает у людей с диабетом 1 типа, когда повторные инъекции инсулина приводят к его накоплению в организме.

Результаты исследования

В ходе исследования ученые проанализировали влияние 10 различных жирных кислот. Оказалось, что все они значительно ускоряли агрегацию. Также исследователи наблюдали за тем, что происходит в клетках мозга, для этого они привлекли модели животных.

Агрегаты инсулина, которые образовывались вследствие смешивания жирных кислот, были более токсичными, чем те, что образованы в обезжиренном растворе. Инсулин становится очень жестким в агрегатной форме. Его кластеры буквально имеют форму стержней, которые проникают в клетки и наносят большой вред.

Исключать ли жиры из рациона

Несмотря на полученные данные, ученые не советуют исключать из рациона жирные кислоты. Зато они пообещали продолжить изучение этой темы и масштабировать исследования. К следующим этапам планируют привлечь людей.