Як виявили зв'язок

Так під час метааналізу різних досліджень, які були опубліковані у період з 2012 по 2023 роки, вчені з'ясували позитивний вплив вживання риби на ризик розвитку серцево-судинних захворювань (ССЗ).

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Команда науковців обрала 18 досліджень, проведених у десяти країнах. Усі вони вказали на те, що часте споживання риби ризик серцево-судинних захворювань знижується на 8%.

Скільки треба їсти риби

З'ясували, що для того, аби досягти позитивного ефекту від споживання риби, потрібно щодня споживати 50 грамів, або дві-три порції у 150 грамів – щотижня.

Зокрема, споживання жирної риби, багатої на омега-3 поліненасичені жирні кислоти, пов'язане зі зниженням на 12% ризику смертельних і несмертельних ССЗ,

– ідеться в метааналізі, оприлюдненому медичному журналі mdpi.

Зазначають, що цей ефект імовірно досягається завдяки протизапальним властивостям жирних кислот і її здатності знижувати агрегацію тромбоцитів.

Є нюанс

Однак учені застерігають, що потрібно обережно ставитись до споживання смаженої риби. Оскільки спосіб приготування може знівелювати користь риби і навпаки стати тригером для ризику серцево-судинних захворювань. Це пояснено наявністю насичених жирних кислот у рослинній олії, яку використовують під час приготування риби.

Перспектива дослідження

Нові результати узгоджуються з уже наявними знаннями науковців про споживання риби як профілактичного заходу проти розвитку серцево-судинних захворювань. До слова, ці результати включають і застереженням щодо можливого впливу речовин, які забруднюють воду, як-от ртуть і мікропластик.

Наразі ж вчені наголосили, що потрібно провести більше комплексних досліджень, аби достеменно з'ясувати взаємозв'язок між споживанням риби, здоров'ям людини і забрудненням навколишнього середовища.