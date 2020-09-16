Влада округу Гресик в Індонезії відправили людей, які відмовляються носити захисні маски, копати могили для померлих від COVID-19.

Таке покарання отримали вісім осіб, пише the jakarta post.

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У статті підкреслюється, що покараних не зобов'язують контактувати з тілами померлих. Вони виконують тільки ручну роботу, викопуючи могили та готуючи ділянки для поховання.

Тілами померлих займаються фахівці. За словами місцевих політиків, в регіоні не вистачає могильників, тому такі громадські роботи зараз найкорисніші.



Покарання за відмову носіння масок в Індонезії / Фото thejakartapost.com

В Індонезії зафіксували понад 220 тисяч випадків зараження коронавірусом і близько 8000 смертей від нього. З квітня носіння масок ввели на законодавчому рівні, але в провінції Східна Ява, куди входить Гресик, понад 70% жителів ігнорують постанову.

Інші способи покарання

Ще одне дивне покарання для противників масок в Індонезії придумали офіцери поліції Східної Джакарти. Людей, які не використовують засоби індивідуального захисту, змушували лежати у відкритій труні на вулиці.

Про це повідомляє BBC. Такий радикальний метод боротьби проіснував недовго. Губернатор Джакарти заявив, що існує тільки два методи покарання (штраф і громадські роботи), а офіцерам поліції буде зроблена догана.