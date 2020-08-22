У столиці Індонезії Джакарті встановили порожню труну з написом червоними літерами "жертва COVID-19". На думку влади, це має змусити людей серйозніше ставитись до коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє видання Bangkok Post. Біля труни також поставили манекен, який одягнений в спеціальний захисний костюм.

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На імпровізованому саркофазі зробили величезний червоний напис "Жертва COVID-19". На дошці під труною написали про кількість хворих та померлих від вірусу в країні.



За словами місцевого чиновника, навіть попри те, що число нових випадків зараження продовжує зростати, люди ігнорують протоколи безпеки.

"Установка труни допомагає людям бути в курсі ситуації, щоб вони могли змінити свою поведінку", – заявив глава одного з районів столиці.



Труна в Джакарті / Фото: bangkokpost