В столице Индонезии Джакарте установили пустой гроб с надписью красными буквами "Жертва COVID-19". По мнению властей, это должно заставить людей серьезнее относиться к коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает издание Bangkok Post. У гроба поставили манекен, который одет в специальный защитный костюм.

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На импровизированном саркофаге сделали огромную красную надпись "Жертва COVID-19". На доске под гробом написали о количестве больных и умерших от вируса в стране.

По словам местного чиновника, даже несмотря на то, что число новых случаев заражения продолжает расти, люди игнорируют протоколы безопасности.

"Установка гроба помогает людям быть в курсе ситуации, чтобы они могли изменить свое поведение", – заявил глава одного из районов столицы.



Гроб в Джакарте / Фото: bangkokpost