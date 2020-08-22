Прекращение режима самоизоляции с использованием мобильного приложения "Действуй дома" является автоматизированным процессом. Каков алгоритм прекращения самоизоляции в Украине – читайте далее.

Об этом написала прессслужба Центра общественного здоровья Украины на своей странице в Фейсбуке.

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Как прекратить самоизоляцию в случае отрицательного ПЦР-теста

1) верифицированная лаборатория осуществляет ПЦР-тестирование;

2) в случае отрицательного результата ПЦР-тестирования лаборатория самостоятельно заполняет форму на электронной платформе (номер телефона должен соответствовать номеру, к которому привязано приложение "действуй дома", все поля формы должны быть заполнены);

3) данные электронной платформы автоматически синхронизируются с приложением "действий дома" — каждый час, без выходных.

"По вопросам ввода или редактирования данных обращайтесь в лабораторию, которая выполнила тест. По вопросам работы мобильного приложения "Действуй дома" обращайтесь в Министерство цифровой трансформации Украины, которое является администратором этого приложения", – добавили в прессслужбе.

По вопросам пересечения границы обращайтесь в Государственную пограничную службу Украины.

Что такое самоизоляция

Как сообщает Минздрав, самоизоляция прежде всего означает, что вы в течение по меньшей мере 14 дней избегаете любых контактов с другими людьми, чтобы уменьшить риск заражения. Недопустимы контакты лицом к лицу ближе чем 1,5 метра и дольше 15 минут. Единственное исключение – обращение за медицинской помощью.

Когда нужно самоизолироваться

если у вас есть симптомы, которые характерны для Covid-19: высокая температура, кашель, насморк, боль в горле,

прежде чем вы пройдете тест на определение есть ли у вас есть вирус,

пока вы ждете результатов теста,

если вы вернулись из-за рубежа, особенно из стран с большим количеством случаев,

если вы получили положительный результат теста и не нуждаетесь в госпитализации.