Как прекратить самоизоляцию в случае отрицательного ПЦР-теста
Прекращение режима самоизоляции с использованием мобильного приложения "Действуй дома" является автоматизированным процессом. Каков алгоритм прекращения самоизоляции в Украине – читайте далее.
Об этом написала прессслужба Центра общественного здоровья Украины на своей странице в Фейсбуке.
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Как прекратить самоизоляцию в случае отрицательного ПЦР-теста
1) верифицированная лаборатория осуществляет ПЦР-тестирование;
2) в случае отрицательного результата ПЦР-тестирования лаборатория самостоятельно заполняет форму на электронной платформе (номер телефона должен соответствовать номеру, к которому привязано приложение "действуй дома", все поля формы должны быть заполнены);
3) данные электронной платформы автоматически синхронизируются с приложением "действий дома" — каждый час, без выходных.
"По вопросам ввода или редактирования данных обращайтесь в лабораторию, которая выполнила тест. По вопросам работы мобильного приложения "Действуй дома" обращайтесь в Министерство цифровой трансформации Украины, которое является администратором этого приложения", – добавили в прессслужбе.
По вопросам пересечения границы обращайтесь в Государственную пограничную службу Украины.
Что такое самоизоляция
Как сообщает Минздрав, самоизоляция прежде всего означает, что вы в течение по меньшей мере 14 дней избегаете любых контактов с другими людьми, чтобы уменьшить риск заражения. Недопустимы контакты лицом к лицу ближе чем 1,5 метра и дольше 15 минут. Единственное исключение – обращение за медицинской помощью.
Когда нужно самоизолироваться
- если у вас есть симптомы, которые характерны для Covid-19: высокая температура, кашель, насморк, боль в горле,
- прежде чем вы пройдете тест на определение есть ли у вас есть вирус,
- пока вы ждете результатов теста,
- если вы вернулись из-за рубежа, особенно из стран с большим количеством случаев,
- если вы получили положительный результат теста и не нуждаетесь в госпитализации.