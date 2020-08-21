Всемирная организация здравоохранения предполагает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года. Однако пока вирус будет распространяться быстро.

В мире есть технологии, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге, передает 24 канал.

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"У нас есть недостаток в виде глобализации и большой взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Поэтому мы надеемся завершить эту пандемию менее чем за два года", – заявил глава организации.

Он добавил, что пандемия испанского гриппа, которая была в 20 веке, закончилась через два года.

Видео с брифинга ВОЗ:

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