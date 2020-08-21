ВОЗ назвала сроки, когда закончится эпидемия коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предполагает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года. Однако пока вирус будет распространяться быстро.
В мире есть технологии, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге, передает 24 канал.
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"У нас есть недостаток в виде глобализации и большой взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Поэтому мы надеемся завершить эту пандемию менее чем за два года", – заявил глава организации.
Он добавил, что пандемия испанского гриппа, которая была в 20 веке, закончилась через два года.
Видео с брифинга ВОЗ:
Какая статистика коронавируса в мире и в Украине
- С начала пандемии на COVID-19 в мире заболели более 2,6 миллиона человек. Большая часть больных, 14,5 миллиона, уже выздоровели. Однако около 792 тысяч человек погибли.
- Больше всего инфицированных есть в США, Бразилии, Индии и России.
- В Украине же количество больных новой коронавирусной инфекцией превысило 100 тысяч. За 20 августа болезнь обнаружили у 2106 человек.
- В общем выздоровели более 51 тысячи человек. От осложнений умерли 2207 пациентов.
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