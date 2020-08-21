ВООЗ назвала терміни, коли закінчиться пандемія коронавірусу
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Всесвітня організація охорони здоров'я припускає, що пандемія коронавірусу завершиться менш ніж за два роки. Однак наразі вірус буде поширюватись швидко.
У світі є технології, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу. Про це розповів генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу, інформує 24 канал.
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"У нас є недолік у вигляді глобалізації й більшого взаємозв'язку, але є і перевага в технологіях. Тому ми сподіваємося завершити цю пандемію менш ніж за два роки", – заявив очільник організації.
Він додав, що пандемія іспанського грипу, яка була у 20 столітті, закінчилася через два роки.
Відео з брифінгу ВООЗ:
Яка статистика коронавірусу у світі та в Україні
- Від початку пандемії COVID-19 у світі захворіли понад 2,6 мільйона людей. Більша частина хворих, 14,5 мільйона, вже одужали. Проте близько 792 тисячі людей загинули.
- Найбільше інфікованих є у США, Бразилії, Індії та Росії.
- В Україні ж кількість хворих на нову коронавірусну інфекцію перевищила 100 тисяч. За 20 серпня хворобу виявили у 2106 людей.
- Загалом одужали понад 51 тисяча людей. Від ускладнень померли 2 207 пацієнтів.
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