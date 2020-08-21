Всесвітня організація охорони здоров'я припускає, що пандемія коронавірусу завершиться менш ніж за два роки. Однак наразі вірус буде поширюватись швидко.

У світі є технології, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу. Про це розповів генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу, інформує 24 канал.

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"У нас є недолік у вигляді глобалізації й більшого взаємозв'язку, але є і перевага в технологіях. Тому ми сподіваємося завершити цю пандемію менш ніж за два роки", – заявив очільник організації.

Він додав, що пандемія іспанського грипу, яка була у 20 столітті, закінчилася через два роки.

Відео з брифінгу ВООЗ:

Яка статистика коронавірусу у світі та в Україні