Китай озвучив вартість запатентованої вакцини проти коронавірусу COVID-19, яку готові виробляти Пекінський і Уханьський інститути біопрепаратів.

Фармацевтична корпорація Sinopharm в грудні 2020 року запланувала випуск в продаж вакцину від коронавірусу за ціною близько 150 доларів. Про це пише видання NewsWeek.

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Голова правління корпорації Лю Цзінжчень заявив, що після завершення третьої фази міжнародних клінічних випробувань можна буде приступити до реєстрації інактивованої вакцини.

За нашими розрахунками, до кінця грудня цього року вона може з'явитися на ринку,

– наголосив Лю Цзінчжень.

Він також додав, що в Китаї, ймовірно, зможуть виробляти до 120 мільйонів інактивованих вакцин на рік.

Цзінчжень додав, що треба робити дві ін'єкції для досягнення 100% захисту.

"Після того, як інактивована вакцина надійде на ринок, її ціна не буде дуже високою, вона буде десь в районі декількох сотень юанів. Якщо говорити про дві ін'єкції, то ціна буде в межах 1 000 юанів (близько 144 доларів)", – пояснив Цзінчжень.