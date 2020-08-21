Греція безкоштовно видаватиме вакцину від коронавірусу
Коли вакцина проти коронавірусної інфекції стане доступною, Греція безкоштовно видаватиме її для всіх громадян.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, пише "Європейська правда".
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За словами Міцотакіс, ще не відомо, чи це буда одна вакцина або більше. Також немає інформації, коли вона буде в розпорядженні країни.
Я хочу дати чітке розуміння, що вакцина буде доступна безкоштовно для всіх громадян Греції,
– заявив він.
Прем'єр-міністр Греції також наголосив, що захисні маски також будуть безкоштовно роздаватися учням і вчителям, які повернуться на заняття в новому навчальному році.
До слова, Греція уклала угоду на отримання 3 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, розробленої Оксфордським університетом у співпраці з AstraZeneca, якщо вона пройде четверту фазу клінічних випробувань.
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