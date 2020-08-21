Нещодавно в Німеччині та Іспанії зареєстрували рекордну кількість нових хворих на коронавірус. Відтак, ВООЗ попереджає про можливість розростання спалаху.

Регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге заявив, що ризик відродження коронавірусу "ніколи не був далеко", повідомляє NewScientist.

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За перший тиждень серпня у Європі зареєстрували на 40 000 більше випадків коронавірусу, ніж у перший тиждень червня, коли захворюваність була найнижчою.

За словами Клюге, часткова причина зростання захворюваності – послаблення карантинних заходів.

Влада знімає деякі обмеження, і люди перестають дотримуватись заходів безпеки,

– зауважив Клюге.

Також представник ВООЗ подякував молодим людям за те, що вони з серйозністю поставились до пандемії та робили все, щоб захистити себе і групи ризику.

Попри це, він дуже стурбований, що у віковій категорії від 15 до 24 років помічається зростання захворюваності на коронавірус.

Низький ризик не означає відсутність ризику. Ніхто не є непереможним,

– додав він.

Нагадаємо, що нещодавно Клюге заявив, що причиною останніх спалахів коронавірусу може бути поширення хвороби серед молоді. Він зауважив, що сам є батьком двох дітей і добре розуміє, наскільки молоді люди не хочуть пропустити це літо. Однак, як наголосив Клюге, молодь "несе відповідальність перед собою, своїми батьками, бабусями та дідусями та своїми співгромадянами".

Зазначимо, що в Україні також помічається приріст захворюваності на коронавірус серед дітей та молодих людей.