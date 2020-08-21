Недавно в Германии и Испании зарегистрировали рекордное количество новых больных коронавирусом. Следовательно, ВОЗ предупреждает о возможности разрастания вспышки.

Региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге заявил, что риск возрождения коронавирус "никогда не был далеко", сообщает NewScientist.

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За первую неделю августа в Европе зарегистрировали на 40 000 больше случаев коронавируса, чем в первую неделю июня, когда заболеваемость была самой низкой.

По словам Клюге, частичная причина роста заболеваемости – ослабление карантинных мероприятий.

Власти снимают некоторые ограничения, и люди перестают соблюдать меры безопасности,

– заметил Клюге.

Также представитель ВОЗ поблагодарил молодых людей за то, что они со всей серьезностью отнеслись к пандемии и делали все, чтобы защитить себя и группы риска.

Несмотря на это, он очень обеспокоен, что в возрастной категории от 15 до 24 лет отмечается рост заболеваемости коронавирусом.

Низкий риск не означает отсутствие риска. Никто не является неуязвимым,

- добавил он.

Напомним, что недавно Клюге заявил, что причиной последних вспышек коронавируса может быть распространение болезни среди молодежи. Он отметил, что сам является отцом двоих детей и хорошо понимает, насколько молодые люди не хотят пропустить это лето. Однако, как отметил Клюге, молодежь "несет ответственность перед собой, своими родителями, бабушками и дедушками и своими согражданами".

Отметим, что в Украине также отмечается прирост заболеваемости коронавирусом среди детей и молодых людей.