Когда вакцина против коронавирусной инфекции станет доступной, Греция будет бесплатно выдавать ее для всех граждан.

Об этом сообщает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, пишет "Европейская правда".

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По словам Мицотакис, еще не известно, будет ли это одна вакцина или больше. Также нет информации, когда она будет в распоряжении страны.

Я хочу дать четкое понимание, что вакцина будет доступна бесплатно для всех граждан Греции,

- заявил он.

Премьер-министр Греции также подчеркнул, что защитные маски также будут бесплатно раздаваться ученикам и учителям, которые вернутся на занятия в новом учебном году.



К слову, Греция заключила соглашение на получение 3 миллионов доз вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом в сотрудничестве с AstraZeneca, если она пройдет четвертую фазу клинических испытаний.