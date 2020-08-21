Китай озвучил стоимость запатентованной вакцины против коронавируса COVID-19, которую готовы производить Пекинский и Уханьский институты биопрепаратов.

Фармацевтическая корпорация Sinopharm в декабре 2020 года запланировала выпуск в продажу вакцины от коронавируса по цене около 150 долларов. Об этом пишет издание NewsWeek.

Читайте также Греция бесплатно будет выдавать вакцину от коронавируса

Председатель правления корпорации Лю Цзинжчень заявил, что после завершения третьей фазы международных клинических испытаний можно будет приступить к регистрации инактивированной вакцины.

По нашим расчетам, до конца декабря этого года она может появиться на рынке,

– подчеркнул Лю Цзинчжэнь.

Он также добавил, что в Китае, вероятно, смогут производить до 120 миллионов инактивированных вакцин в год.

Цзинчжэнь добавил, что надо делать две инъекции для достижения 100% защиты.

"После того, как инактивированная вакцина поступит на рынок, ее цена не будет очень высокой, она будет где-то в районе нескольких сотен юаней. Если говорить о двух инъекциях, то цена будет в пределах 1 000 юаней (около 144 долларов)", – пояснил Цзинчжэнь.