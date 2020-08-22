Про це написала пресслужба Центру громадського здоров’я України на своїй сторінці у фейсбуці.

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Як припинити самоізоляцію у разі негативного ПЛР-тесту

1) верифікована лабораторія здійснює ПЛР-тестування;

2) у разі негативного результату ПЛР-тестування лабораторія самостійно заповнює форму на електронній платформі (номер телефону має відповідати номеру, до якого прив’язано застосунок "Дій вдома", всі поля форми мають бути заповнені);

3) дані електронної платформи автоматично синхронізуються з додатком "Дій вдома" — щогодини, без вихідних.

"З питань щодо введення або редагування даних звертайтеся до лабораторії, яка виконала тест. З питань щодо роботи мобільного застосунку «Дій вдома» звертайтеся до Міністерства цифрової трансформації України, яке є адміністратором цього застосунку", – додали у пресслужбі.

З питань перетину кордону звертайтеся до Державної прикордонної служби України.

Що таке самоізоляція

Як повідомляє МОЗ, самоізоляція передусім означає, що ви впродовж щонайменше 14 днів уникаєте будь-яких контактів з іншими людьми, щоб зменшити ризик зараження. Неприпустимі контакти віч-на-віч ближче ніж 1,5 метри та довше 15 хвилин. Єдиний виняток – звернення по медичну допомогу.

Коли потрібно самоізолюватися

якщо у вас є симптоми, які характерні для Covid-19: висока температура, кашель, нежить, біль у горлі,

перш ніж ви пройдете тест на визначення чи у вас є вірус,

поки ви чекаєте результатів тесту,

якщо ви повернулися з-за кордону, особливо з країн з великою кількістю випадків,

якщо ви отримали позитивний результат тесту і не потребуєте госпіталізації.

Самоізоляція чи карантин: різниця / Інфографіка 24 каналу