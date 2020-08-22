Як припинити самоізоляцію у разі негативного ПЛР-тесту
Припинення режиму самоізоляції з використанням мобільного застосунку "Дій вдома" є автоматизованим процесом. Який алгоритм припинення самоізоляції в Україні – читайте далі.
Про це написала пресслужба Центру громадського здоров’я України на своїй сторінці у фейсбуці.
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Як припинити самоізоляцію у разі негативного ПЛР-тесту
1) верифікована лабораторія здійснює ПЛР-тестування;
2) у разі негативного результату ПЛР-тестування лабораторія самостійно заповнює форму на електронній платформі (номер телефону має відповідати номеру, до якого прив’язано застосунок "Дій вдома", всі поля форми мають бути заповнені);
3) дані електронної платформи автоматично синхронізуються з додатком "Дій вдома" — щогодини, без вихідних.
"З питань щодо введення або редагування даних звертайтеся до лабораторії, яка виконала тест. З питань щодо роботи мобільного застосунку «Дій вдома» звертайтеся до Міністерства цифрової трансформації України, яке є адміністратором цього застосунку", – додали у пресслужбі.
З питань перетину кордону звертайтеся до Державної прикордонної служби України.
Що таке самоізоляція
Як повідомляє МОЗ, самоізоляція передусім означає, що ви впродовж щонайменше 14 днів уникаєте будь-яких контактів з іншими людьми, щоб зменшити ризик зараження. Неприпустимі контакти віч-на-віч ближче ніж 1,5 метри та довше 15 хвилин. Єдиний виняток – звернення по медичну допомогу.
Коли потрібно самоізолюватися
- якщо у вас є симптоми, які характерні для Covid-19: висока температура, кашель, нежить, біль у горлі,
- перш ніж ви пройдете тест на визначення чи у вас є вірус,
- поки ви чекаєте результатів тесту,
- якщо ви повернулися з-за кордону, особливо з країн з великою кількістю випадків,
- якщо ви отримали позитивний результат тесту і не потребуєте госпіталізації.
Самоізоляція чи карантин: різниця / Інфографіка 24 каналу