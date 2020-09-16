Власти округа Гресик в Индонезии отправили людей, которые отказываются носить защитные маски, копать могилы для умерших от COVID-19.

Такое наказание получили восемь человек, пишет the jakarta post.

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В статье подчеркивается, что наказанных не обязывают контактировать с телами умерших. Они выполняют только ручную работу, выкапывая могилы и готовя участки для захоронения.

Телами умерших занимаются специалисты. По словам местных политиков, в регионе не хватает могильщиков, поэтому такие общественные работы сейчас самые полезные.

Наказание за отказ ношения масок в Индонезии / Фото thejakartapost.com

В Индонезии зафиксировали более 220 тысяч случаев заражения коронавирусов и около 8000 смертей от него. С апреля ношение масок ввели на законодательном уровне, но в провинции Восточная Ява, куда входит Гресик, более 70% жителей игнорируют постановление.

Другие способы наказания

Еще одно странное наказание для противников масок в Индонезии придумали офицеры полиции Восточной Джакарты. Людей, не использующих средства индивидуальной защиты, заставляли лежать в открытом гробу на улице.

Об этом сообщает BBC. Такой радикальный метод борьбы просуществовал недолго. Губернатор Джакарты заявил, что существует только два метода наказания (штраф и общественные работы), а офицерам полиции будет сделан выговор.