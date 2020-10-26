Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що українці не вірять в ефективність вакцини проти коронавірусу вітчизняного виробництва лише тому, що мають упередження та комплекс національної меншовартості.

У МОЗ звернулись до критиків

Скептики, які негативно коментували процес розробки української вакцини повинні змінити свої упередження. Про це Степанов заявив під час брифінгу МОЗ 26 жовтня, повідомляє 24 канал.

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Позбувайтеся цього комплексу національної меншовартості, що ми ні на що не здатні, що нічого не можемо зробити,

– заявив Степанов.

За словами Степанова, за багатьма передовими винаходами стоять саме українці, тому порадив звертати увагу на речі, якими користуються українці в повсякденному житті, адже дуже часто це все зроблено українськими вченими.

Через таку політику, що "ми ні на що не здатні" та завдяки політиці повного ігнорування нашої науки, талановиті вчені виїхали за кордон,

– додав очільник МОЗ.

Що відомо про українську вакцину проти коронавірусу

Оригінальна українська вакцина від COVID-19 може з'явитися за рік після проведення усіх необхідних досліджень.

Попри те, що у розробці вакцини беруть участь американські компанії, кандидат на вакцину – саме український.

Попередньо вакцина вже довела свою ефективність – вченим вдалося нейтралізувати COVID-19 в культурі інфікованих клітин людини. Дослідження тривали шість місяців.

Надалі вакцину чекає три етапи клінічних досліджень, зокрема випробування на людях.

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Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від COVID-19/ Інфографіка 24 каналу