Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что украинцы не верят в эффективность вакцины против коронавируса отечественного производства лишь потому, что у них есть предубеждения и комплекс национальной малоценности.

В Минздраве обратились к критикам

Скептики, которые негативно комментировали процесс разработки украинской вакцины, должны изменить свои предубеждения. Об этом Степанов заявил во время брифинга Минздрава 26 октября, сообщает 24 канал.

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Избавляйтесь от этого комплекса национальной малоценности, что мы ни на что не способны, что ничего не можем сделать,

– заявил Степанов.

По словам Степанова, за многими передовыми изобретениями стоят именно украинцы, поэтому посоветовал обращать внимание на вещи, которыми пользуются украинцы в повседневной жизни, ведь очень часто это все сделано украинскими учеными.

Из-за такой политики, что "мы ни на что не способны", и благодаря политике полного игнорирования нашей науки талантливые ученые выехали за границу,

– добавил глава Минздрава.

Что известно об украинской вакцине против коронавируса

Оригинальная украинская вакцина от COVID-19 может появиться через год после проведения всех необходимых исследований.

Несмотря на то, что в разработке вакцины принимают участие американские компании, кандидат на вакцину – именно украинский.

Предварительно вакцина уже доказала свою эффективность – ученым удалось нейтрализовать COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека. Исследования продолжались шесть месяцев.

В дальнейшем вакцину ждет три этапа клинических исследований, в частности испытания на людях.

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