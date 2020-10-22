На Івано-Франківщині в одній із інфекційних лікарень майже всі лікарі захворіли на COVID-19, а пацієнтів обслуговує середній медперсонал.

Про це повідомив Коломийський міський голова Ігор Слюзар у відеозверненні.

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В інфекційній майже усі лікарі хворі. Пацієнтів обслуговує медперсонал. Керівник закладу теж захворів на COVID-19,

– повідомив Ігор Слюзар.

За його словами, статистика з захворювання на коронавірус в Коломиї "змінюється на гірше".

Наразі у лікарні Коломиї перебуває 21 пацієнт, у якого підтвердили коронавірусну інфекцію, ще 20 осіб – з підозрою на хворобу.

У Коломийській інфекційній лікарні працюють 17 лікарів.

Коротко про захворюваність на COVID-19: Станом на 22 жовтня в Івано-Франківській області на CОVID-19 захворіли 17 447 людей. Загалом в Україні за минулу добу виявили 7 053 хворих на CОVID-19, з початку епідемії захворіли 322 879 людей.

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Як компенсує держава роботу медиків під час пандемії

Медикам, які залучені до надання медичної допомоги ковідним пацієнтам і входять до складу спеціальних медичних команд передбачені 300% надбавки до зарплат.

Увага! виплати передбачені лише тим медикам, що працюють в закладах, які визначені для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом і мають відповідний договір з НСЗУ.