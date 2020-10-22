У Коломиї в інфекційній майже всі лікарі захворіли на коронавірус
На Івано-Франківщині в одній із інфекційних лікарень майже всі лікарі захворіли на COVID-19, а пацієнтів обслуговує середній медперсонал.
Про це повідомив Коломийський міський голова Ігор Слюзар у відеозверненні.
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В інфекційній майже усі лікарі хворі. Пацієнтів обслуговує медперсонал. Керівник закладу теж захворів на COVID-19,
– повідомив Ігор Слюзар.
За його словами, статистика з захворювання на коронавірус в Коломиї "змінюється на гірше".
Наразі у лікарні Коломиї перебуває 21 пацієнт, у якого підтвердили коронавірусну інфекцію, ще 20 осіб – з підозрою на хворобу.
У Коломийській інфекційній лікарні працюють 17 лікарів.
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Як компенсує держава роботу медиків під час пандемії
Медикам, які залучені до надання медичної допомоги ковідним пацієнтам і входять до складу спеціальних медичних команд передбачені 300% надбавки до зарплат.
Увага! виплати передбачені лише тим медикам, що працюють в закладах, які визначені для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом і мають відповідний договір з НСЗУ.