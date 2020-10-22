Тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) здатне підтвердити наявність коронавірусу у носія лише в 60% випадків. Це пов'язано з тим, в тому місці, де брали біоматеріали для аналізу не було патогену.

Про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, пише "РБК-Україна".

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Він зазначив, що зараз Міністерство охорони здоров'я вже почало діагностувати коронавірус шляхом клініко-лабораторних досліджень.

Сьогодні діагноз коронавірусної інфекції встановлюється на підставі клінічних досліджень та на підставі рентгенологічних досліджень. У 40% людей, які проходять ПЛР-тестування та є носіями коронавірусу, отримають негативні результати,

– розповів Рубан.

Що говорить про це МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, що COVID-19 підтверджується за клінічними ознаками, тоді відбувається госпіталізація і подальший процес лікування.

За його словами, таке рішення було прийнято зважаючи на світову статистику. Вона показує, що ПЛР-тести не є стовідсотково точними. Зокрема, близько 30% результатів є негативними при підтвердженому діагнозі COVID-19.



Що потрібно знати про підготовку до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу