Тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) способно подтвердить наличие коронавируса у носителя только в 60% случаев. Это связано с тем, что в том месте, где брали биоматериалы для анализа, не было патогена.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет "РБК-Украина".

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Он отметил, что сейчас Министерство здравоохранения уже начало диагностировать коронавирус путем клинико-лабораторных исследований.

Сегодня диагноз "Коронавирусная инфекция" устанавливается на основании клинических исследований и на основании рентгенологических исследований. 40% людей, которые проходят ПЦР-тестирование и являются носителями коронавируса, получат отрицательные результаты,

– рассказал Рубан.

Что говорит об этом Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что COVID-19 подтверждается по клиническим признакам, тогда происходит госпитализация и дальнейший процесс лечения.

По его словам, такое решение было принято несмотря на мировую статистику. Она показывает, что ПЦР-тесты не являются стопроцентно точными. В частности, около 30% результатов являются отрицательными при подтвержденном диагнозе COVID-19.



Что нужно знать о подготовке к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала