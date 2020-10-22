На Ивано-Франковщине в одной из инфекционных больниц почти все врачи заболели COVID-19, а пациентов обслуживает средний медперсонал.

Об этом сообщил Коломыйский городской голова Игорь Слюзар в видеообращении.

Читайте также У 40% зараженных ПЦР-тест не показывает коронавирус

В инфекционной почти все врачи больны. Пациентов обслуживает медперсонал. Руководитель заведения тоже заболел COVID-19,

– сообщил Игорь Слюзар.

По его словам, статистика по заболеванию коронавирусом в Коломые "меняется к худшему".

Сейчас в больнице Коломыи находится 21 пациент, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию, еще 20 человек – с подозрением на болезнь.

В Коломыйской инфекционной больнице работают 17 врачей.

Коротко о заболеваемости COVID-19: по состоянию на 22 октября в Ивано-Франковской области CОVID-19 заболели 17 447 человек. Всего в Украине за минувшие сутки обнаружили 7 053 больных CОVID-19, с начала эпидемии заболели 322 879 человек.

Важно Компенсации не будет, больничные ждем до сих пор: откровенный рассказ медика, перенесшего COVID-19

Как компенсирует государство работу медиков во время пандемии

Медикам, которые привлечены к оказанию медицинской помощи ковидным пациентам и входят в состав специальных медицинских команд предусмотрены 300% надбавки к зарплатам.

Внимание! выплаты предусмотрены только тем медикам, которые работают в учреждениях, которые определены для госпитализации пациентов с коронавирусом и имеют соответствующий договор с НСЗУ.