В Коломые в инфекционной почти все врачи заболели коронавирусом
На Ивано-Франковщине в одной из инфекционных больниц почти все врачи заболели COVID-19, а пациентов обслуживает средний медперсонал.
Об этом сообщил Коломыйский городской голова Игорь Слюзар в видеообращении.
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В инфекционной почти все врачи больны. Пациентов обслуживает медперсонал. Руководитель заведения тоже заболел COVID-19,
– сообщил Игорь Слюзар.
По его словам, статистика по заболеванию коронавирусом в Коломые "меняется к худшему".
Сейчас в больнице Коломыи находится 21 пациент, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию, еще 20 человек – с подозрением на болезнь.
В Коломыйской инфекционной больнице работают 17 врачей.
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