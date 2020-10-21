Міністерство цифрової трансформації та Міністерство охорони здоров'я завершують процес запровадження Електрон лікарняних листків в Україні. Послуга має з'явитися через "місяць-два".

Про це на брифінгу повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише 24 канал.

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За його словами, це спростить процедуру отримання лікарняного й виплат та допоможе прибирати корупцію у цій сфері.

Михайло Федоров “Тому що сьогодні багато хто може купити цю довідку в інтернеті. Думаю, що дуже скоро, протягом місяця або двох ми запустимо цю послугу, і вона також спростить вам життя”.

Федоров зазначив, що цифровізація вітчизняної системи охорони здоров'я є пріоритетом для міністерства цифрової трансформації.

"Ми робитимемо все для того, щоб кожен українець зміг отримати державну послугу, публічну послугу, соціальну послугу, тим паче у сфері охорони здоров'я, онлайн і не виходячи з будинку", – сказав він.

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