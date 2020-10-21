Коли запустять електронний лікарняний в Україні: нова дата
Міністерство цифрової трансформації та Міністерство охорони здоров'я завершують процес запровадження Електрон лікарняних листків в Україні. Послуга має з'явитися через "місяць-два".
Про це на брифінгу повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише 24 канал.
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За його словами, це спростить процедуру отримання лікарняного й виплат та допоможе прибирати корупцію у цій сфері.
Федоров зазначив, що цифровізація вітчизняної системи охорони здоров'я є пріоритетом для міністерства цифрової трансформації.
"Ми робитимемо все для того, щоб кожен українець зміг отримати державну послугу, публічну послугу, соціальну послугу, тим паче у сфері охорони здоров'я, онлайн і не виходячи з будинку", – сказав він.
Запуск електронного лікарняного в Україні: що відомо
- На початку березня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив введення електронних лікарняних з 1 квітня.
- 23 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що запровадження електронного лікарняного в Україні затримується через технічні проблем, що виникли через пандемію COVID-19.
- Тестування спрощеної моделі електронних листків непрацездатності було розпочато у липні цього року.