Министерство цифровой трансформации и министерство здравоохранения завершают процесс внедрения электронных больничных листов в Украине. Услуга должна появиться через "месяц-два".

Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет 24 канал.

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По его словам, это упростит процедуру получения больничного и выплат и поможет убрать коррупцию в этой сфере.

Михаил Федоров “Потому что сегодня многие могут купить эту справку в интернете. Думаю, что очень скоро, в течение месяца или двух мы запустим эту услугу, и она также упростит вам жизнь”.

Федоров отметил, что цифровизация отечественной системы здравоохранения является приоритетом для министерства цифровой трансформации.

"Мы будем делать все для того, чтобы каждый украинец смог получить государственную услугу, публичную услугу, социальную услугу, тем более в сфере здравоохранения, онлайн и не выходя из дома", – сказал он.

Запуск электронного больничного в Украине: что известно