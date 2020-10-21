Когда запустят электронный больничный в Украине: новая дата
Министерство цифровой трансформации и министерство здравоохранения завершают процесс внедрения электронных больничных листов в Украине. Услуга должна появиться через "месяц-два".
Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет 24 канал.
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По его словам, это упростит процедуру получения больничного и выплат и поможет убрать коррупцию в этой сфере.
Федоров отметил, что цифровизация отечественной системы здравоохранения является приоритетом для министерства цифровой трансформации.
"Мы будем делать все для того, чтобы каждый украинец смог получить государственную услугу, публичную услугу, социальную услугу, тем более в сфере здравоохранения, онлайн и не выходя из дома", – сказал он.
Запуск электронного больничного в Украине: что известно
- В начале марта 2020 года Кабинет Министров утвердил введение электронных больничных с 1 апреля.
- 23 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что введение электронного больничного в Украине задерживается из-за технических проблем, возникших из-за пандемии COVID-19.
- Тестирование упрощенной модели электронных листков нетрудоспособности было начато в июле этого года.