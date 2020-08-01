Коли Україні очікувати найбільшого поширення COVID-19
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що найбільшого поширення COVID-19 слід очікувати під час епідсезону грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.
Про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 1 серпня, пише 24 канал.
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Він сказав, що на сьогодні Україна – на 34 місці у світовому рейтингу за кількістю виявлених випадків коронавірусної інфекції і на 8 у Європі.
Крім того, Україна займає 38 місце в антирейтингу за смертністю від COVID-19 і на 15-му у Європі, а також на 86 – за кількістю випадків захворювання на 1 млн населення ( це 37 у Європі).
За словами Ляшка, найбільшого поширення коронавірусу слід очікувати під час епідсезону грипу та ГРВІ, який в Україні триває з жовтня по травень.
Тому нам потрібно серйозніше ставитися до коронавірусної хвороби та готуватися до епідсезону грипу і ГРВІ, в якому буде циркулювати й коронавірусна хвороба,
– заявив головний санітраний лікар України.