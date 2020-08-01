Когда в Украине будет наибольшее распространение COVID-19
В Министерстве здравоохранения рассказали, что наибольшее распространение COVID-19 следует ожидать во время эпидсезона гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.
Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 1 августа, пишет 24 канал.
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Он сказал, что на сегодня Украина – на 34 месте в мировом рейтинге по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции и на 8 в Европе.
Кроме того, Украина занимает 38 место в антирейтинге по смертности от COVID-19 и 15-м в Европе, а также на 86 – по количеству случаев заболевания 1 млн населения (это 37 в Европе).
По словам Ляшко, наибольшее распространение коронавируса следует ожидать во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, который в Украине длится с октября по май.
Поэтому нам нужно серьезнее относиться к коронавирусной болезни и готовиться к эпидсезону гриппа и ОРВИ, в котором будет циркулировать и коронавирусная болезнь,
– заявил главный санитрано врач Украины.