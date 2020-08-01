В Министерстве здравоохранения рассказали, что наибольшее распространение COVID-19 следует ожидать во время эпидсезона гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 1 августа, пишет 24 канал.

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Он сказал, что на сегодня Украина – на 34 месте в мировом рейтинге по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции и на 8 в Европе.

Кроме того, Украина занимает 38 место в антирейтинге по смертности от COVID-19 и 15-м в Европе, а также на 86 – по количеству случаев заболевания 1 млн населения (это 37 в Европе).

По словам Ляшко, наибольшее распространение коронавируса следует ожидать во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, который в Украине длится с октября по май.

Поэтому нам нужно серьезнее относиться к коронавирусной болезни и готовиться к эпидсезону гриппа и ОРВИ, в котором будет циркулировать и коронавирусная болезнь,

– заявил главный санитрано врач Украины.

По состоянию на 1 августа в Украине с начала эпидемии COVID-19 подтвердили в 71 056 человек. Из них 39 308 пациентов выздоровели, а 1 709 – умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться 30 039 человек. За прошедшие сутки подтверждено 1 172 новых случая.