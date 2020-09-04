Пандемія коронавірусу змінила усі наші життя. Українці все більше переходять в онлайн-формат, адже у теперішній ситуації не варто при кожній нагоді швидко йти в лікарню, а лікарі проводять моніторинг та консультацію просто через смартфон.

Про те, коли варто бігти до лікаря, що змінилось в онлайн-медицині та які існують заходи профілактики від COVID-19, – в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі говорила лікарка-терапевтка та директорка мережі "Добробут" Тетяна Анікєєва.

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Коли йти в лікарню

Вона розповіла, що не варто йти в лікарню при перших симптомах будь-якої вірусної інфекції. Наприклад, якщо є скарги на закладеність носу чи сльозогінність. Так може проходити будь-яке захворювання. Але це не означає, що треба йти в лікарню, наголосила терапевтка. Водночас вона розповіла, з якими ознаками точно треба швидко йти до сімейного лікаря, а саме:

якщо вам важко дихати;

коли низький або дуже високий тиск;

якщо температура 38 і вона не спадає в домашніх умовах понад добу.

"В цих випадках ви можете не лише прийти до сімейного лікаря, а й викликати швидку допомогу чи лікаря додому”, – наголосила Анікєєва.

Онлайн-медицина

Вона зазначила, що зараз люди бояться захворіти набагато менше. Проте онлайн-консультації мають попит.

У нас є свій застосунок, де ви можете записатися до лікаря будь-якої спеціальності. Навіть хірурги інколи консультують онлайн. Але сімейні лікарі, дерматологи – найбільш потрібні восени,

– розповіла терапевтка.

Також, якщо ви були на прийомі й у вас є коронавірусна інфекція, то існує навіть спеціальна безкоштовна служба супроводу. Лікарі кожного дня моніторять, інколи двічі на день, залежно від стану пацієнта. Однак людей, які не потребують госпіталізації, намагаються тримати вдома, але під постійним контролем лікарів.

Заходи профілактики від COVID-19

Найголовніше – це мити руки, дотримуватись дистанції, носити маски чи респіратори, не відвідувати громадських місць і дотримуватись самоізоляції при будь-яких ознаках вірусної хвороби.

"Нічого не змінилось, все залишається, як було. Просто ми трохи розслабились і перестали боятися. Через це отримали другу хвилю", – підсумувала Анікєєва.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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