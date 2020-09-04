Пандемия коронавируса изменила все наши жизни. Украинцы все больше переходят в онлайн-формат, ведь в теперешней ситуации не стоит при каждой возможности быстро идти в больницу, а врачи проводят мониторинг и консультацию просто через смартфон.

О том, когда стоит бежать к врачу, что изменилось в онлайн-медицине и какие существуют меры профилактики от COVID-19, – в эфире программы "Утро" на 24 канале говорила врач-терапевт и директор сети "Добробут" Татьяна Аникеева.

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Когда идти в больницу

Она рассказала, что не стоит идти в больницу при первых симптомах любой вирусной инфекции. Например, если есть жалобы на заложенность носа или слезоточивость. Так может проходить любое заболевание. Но это не значит, что надо идти в больницу, подчеркнула терапевт. В то же время она рассказала, с какими признаками точно надо быстро идти к семейному врачу, а именно:

если вам трудно дышать;

когда низкое или очень высокое давление;

если температура 38 и она не спадает в домашних условиях более суток.

"В этих случаях вы можете не только прийти к семейному врачу, но и вызвать скорую помощь или врача на дом", – подчеркнула Аникеева.

Онлайн-медицина

Она отметила, что сейчас люди боятся заболеть гораздо меньше. Однако онлайн-консультации пользуются спросом.

У нас есть свое приложение, где вы можете записаться к врачу любой специальности. Даже хирурги иногда консультируют онлайн. Но семейные врачи, дерматологи – наиболее нужны осенью,

– рассказала терапевт.

Также, если вы были на приеме и у вас есть коронавирусная инфекция, то существует даже специальная бесплатная служба сопровождения. Врачи каждый день мониторят, иногда дважды в день, в зависимости от состояния пациента. Однако людей, не нуждающихся в госпитализации, стараются держать дома, но под постоянным контролем врачей.

Меры профилактики от COVID-19

Самое главное – это мыть руки, соблюдать дистанцию, носить маски или респираторы, не посещать общественных мест и придерживаться самоизоляции при любых признаках вирусной болезни.

"Ничего не изменилось, все остается, как было. Просто мы немного расслабились и перестали бояться. Из-за этого получили вторую волну", – подытожила Аникеева.

Течение коронавируса / инфографика 24 канала

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