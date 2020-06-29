На думку дослідників, тестування виявляє антитіла до COVID-19 з найбільшою точністю через два тижні й через місяць після перших симптомів захворювання.

У Кокрейнівский систематичний огляд, результати якого опубліковані British Medical Journal, включили 54 дослідження на антитіла, проведені в США, Європі, Китаї та деяких азійських країнах.

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Рівень антитіл

З'ясувалося, що через тиждень після появи перших симптомів COVID-19 тестування виявляє антитіла лише у 30% пацієнтів. Точність досліджень збільшується до 72% через два тижні й до 94% на третій тиждень.

Поки невідомо, як довго триває ріст рівня антитіл, у дослідників поки занадто мало даних про тестування через 35 днів після появи симптомів. Крім того, більшість досліджень проводилося в лікарнях, тобто серед пацієнтів з важким перебігом захворювання, тому неможливо сказати, чи можуть тести виявити нижчу концентрацію антитіл при легкій і безсимптомній формі COVID-19.

Імунні паспорти

В кінці травня Національна служба охорони здоров'я Великобританії (NHS England) виступила з пропозицією провести масштабне тестування на антитіла серед персоналу лікарень і пацієнтів і видати "імунні паспорти".

BMJ опублікував відкритий лист провідних клініцистів, які поставили під сумнів цю стратегію, оскільки наявність антитіл не гарантує імунітету. Тому масштабне тестування на антитіла має сенс проводити тільки в дослідницьких цілях.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу