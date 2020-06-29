По мнению исследователей, тестирование выявляет антитела к COVID-19 с наибольшей точностью через две недели и через месяц после первых симптомов заболевания.

В Кокрейновский систематический осмотр, результаты которого опубликовал British Medical Journal, включили 54 исследования на антитела, проведенные в США, Европе, Китае и некоторых азиатских странах.

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Уровень антител

Выяснилось, что через неделю после появления первых симптомов COVID-19 тестирование выявляет антитела только у 30% пациентов. Точность исследований увеличивается до 72% через две недели и до 94% на третью неделю.

Пока неизвестно, как долго продолжается рост уровня антител, у исследователей пока слишком мало данных о тестировании через 35 дней после появления симптомов. Кроме того, большинство исследований проводилось в больницах, то есть среди пациентов с тяжелым течением заболевания, поэтому невозможно сказать, могут ли тесты выявить более низкую концентрацию антител при легкой и бессимптомной форме COVID-19.

Иммунные паспорта

В конце мая Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS England) выступила с предложением провести масштабное тестирование на антитела среди персонала больниц и пациентов и выдать "иммунные паспорта".

BMJ опубликовал открытое письмо ведущих клиницистов, которые поставили под сомнение эту стратегию, поскольку наличие антител не гарантирует иммунитет. Поэтому масштабное тестирование на антитела имеет смысл проводить только в исследовательских целях.



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