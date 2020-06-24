Колективний імунітет до коронавірусу може бути досягнутий з меншою кількістю заражених, ніж вважалося раніше. Достатньо 43% людей з імунітетом.

Математики з Ноттінгемського університету і Стокгольмського університету розробили просту модель, що розділяє людей на групи, які зображали вік і рівень соціальної активності, пише Science.

Також на тему: Колективний імунітет: що це та чому він дуже важливий

Коли в модель включили ці відмінності, рівень колективного імунітету знижується з 60% до 43%. Показник в 43% слід інтерпретувати як ілюстрацію, а не точне значення або навіть найкращу оцінку.

Колективний імунітет – що це? Частка населення, яка має бути несприйнятливою до поширення хвороби. Це робить неможливим поширення інфекції навіть після скасування всіх профілактичних заходів. Найчастіше цей показник досягається завдяки вакцинації.

У чому відмінність нових розрахунків

Використовуючи новий математичний підхід до оцінки досяжного рівня колективного імунітету науковці виявили, що його зниження пов'язано з рівнем активності людей, а не віковою структурою.

Чим більше соціально активних осіб, тим більша ймовірність зараження інших людей. Тому науковці вважають, що рівень колективного імунітету нижчий, коли імунітет виникає після перенесення захворювання, ніж після вакцинації.