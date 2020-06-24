Сколько процентов людей должны иметь иммунитет, чтобы остановить распространение коронавируса
Коллективный иммунитет к коронавирусу может быть достигнут с меньшим количеством зараженных, чем считалось ранее. Достаточно 43% людей с иммунитетом.
Математики из Ноттингемского университета и Стокгольмского университета разработали простую модель, разделяющую людей на группы, которые изображают возраст и уровень социальной активности, пишет Science.
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Когда в модель включили эти различия, уровень коллективного иммунитета снизился с 60% до 43%. Показатель в 43% следует интерпретировать как иллюстрацию, а не точное значение или даже лучшую оценку.
В чем отличие новых расчетов
Используя новый математический подход к оценке достижимого уровня коллективного иммунитета ученые обнаружили, что его снижение связано с уровнем активности людей, а не возрастной структурой.
Чем больше социально активных лиц, тем больше вероятность заражения других людей. Поэтому ученые считают, что уровень коллективного иммунитета ниже, когда иммунитет возникает после перенесения заболевания, чем после вакцинации.