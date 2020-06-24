Коллективный иммунитет к коронавирусу может быть достигнут с меньшим количеством зараженных, чем считалось ранее. Достаточно 43% людей с иммунитетом.

Математики из Ноттингемского университета и Стокгольмского университета разработали простую модель, разделяющую людей на группы, которые изображают возраст и уровень социальной активности, пишет Science.

Также на тему: Коллективный иммунитет: что это и почему он очень важен

Когда в модель включили эти различия, уровень коллективного иммунитета снизился с 60% до 43%. Показатель в 43% следует интерпретировать как иллюстрацию, а не точное значение или даже лучшую оценку.

Коллективный иммунитет – что это? Доля населения, которая должна быть невосприимчивой к распространению болезни. Это делает невозможным распространение инфекции даже после отмены всех профилактических мероприятий. Чаще всего этот показатель достигается благодаря вакцинации.

В чем отличие новых расчетов

Используя новый математический подход к оценке достижимого уровня коллективного иммунитета ученые обнаружили, что его снижение связано с уровнем активности людей, а не возрастной структурой.

Чем больше социально активных лиц, тем больше вероятность заражения других людей. Поэтому ученые считают, что уровень коллективного иммунитета ниже, когда иммунитет возникает после перенесения заболевания, чем после вакцинации.