Коли найвищий ризик померти в лікарні
Виживання пацієнтів після внутрішньолікарняної зупинки серця значно нижче в нічний час і у вихідні дні.
Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували у Journalof the American Collegeof Cardiology.
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Коли найвища смертність в лікарнях
Дослідники вивчили дані 151 071 пацієнта, які перенесли внутрішньолікарняну зупинку серця з 2000 по 2014 рік. Вони визначили "неробочий час" як часовий період з 23:00 до 6:59 з понеділка по п'ятницю або в будь-який час у вихідні. Робочий час було визначено як період з 7:00 по 22:59 з понеділка по п'ятницю.
Виявилося, що з 2004 по 2014 рік в цілому виживаність таких пацієнтів значно підвищилася як в робочий час (з 16% у 2004 році до 25,2% у 2014 році), так і в неробочий (з 11,9% у 2004 році до 21,9% у 2014 році). Проте, виживання залишалася значно нижчою в неробочий час – 3,3% абсолютної різниці протягом останнього року дослідження.
Чому збільшується смертність на вихідні та вночі у лікарнях
Дослідники визначили кілька факторів, які могли б пояснити їхні висновки:
- Медики зазвичай змінюють свої графік по ночах і вихідні дні, що призводить до скорочення числа лікарів і досвідчених співробітників.
- Лікарі, які працюють вночі та у вихідні, можуть інакше піклуватися про пацієнтів, з якими вони менш знайомі, ніж лікарі, які працюють в денний час по буднях.
- Співвідношення кількості медсестер і пацієнтів нижче в неробочий час.
- Також було показано, що робочі нічні години впливають на психомоторні навички співробітників і виконання ними кваліфікованих видів діяльності, таких як серцево-легенева реанімація.