Виживання пацієнтів після внутрішньолікарняної зупинки серця значно нижче в нічний час і у вихідні дні.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували у Journalof the American Collegeof Cardiology.

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Коли найвища смертність в лікарнях

Дослідники вивчили дані 151 071 пацієнта, які перенесли внутрішньолікарняну зупинку серця з 2000 по 2014 рік. Вони визначили "неробочий час" як часовий період з 23:00 до 6:59 з понеділка по п'ятницю або в будь-який час у вихідні. Робочий час було визначено як період з 7:00 по 22:59 з понеділка по п'ятницю.

Виявилося, що з 2004 по 2014 рік в цілому виживаність таких пацієнтів значно підвищилася як в робочий час (з 16% у 2004 році до 25,2% у 2014 році), так і в неробочий (з 11,9% у 2004 році до 21,9% у 2014 році). Проте, виживання залишалася значно нижчою в неробочий час – 3,3% абсолютної різниці протягом останнього року дослідження.

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Дослідники визначили кілька факторів, які могли б пояснити їхні висновки: