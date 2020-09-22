Выживаемость пациентов после внутрибольничной остановки сердца значительно ниже в ночное время и в выходные дни.

Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в Journalof the American Collegeof Cardiology.

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Когда самая высокая смертность в больницах

Исследователи изучили данные 151 071 пациента, перенесшего внутрибольничную остановку сердца с 2000 по 2014 год. Они определили "нерабочее время" как временной период с 23:00 до 6:59 с понедельника по пятницу или в любое время в выходные. Рабочее время было определено как период с 7:00 по 22:59 с понедельника по пятницу.

Оказалось, что с 2004 по 2014 год в целом выживаемость таких пациентов значительно повысилась как в рабочее время (с 16% в 2004 году до 25,2% в 2014 году), так и в нерабочее (с 11,9% в 2004 году до 21,9% в 2014 году). Однако, выживаемость оставалась значительно ниже в нерабочее время – 3,3% абсолютной разницы в течение последнего года исследования.

Почему увеличивается смертность в выходные и ночью в больницах

Исследователи определили несколько факторов, которые могли бы объяснить выводы: