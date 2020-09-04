Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що станом на сьогодні кількість смертей внаслідок COVID-19 може бути недооціненою.

Епідеміологиня ВООЗ Марія Ван Керкхове заявила, що поки що рано робити абсолютні висновки, але важливо визнати, що смертність від коронавірусу, ймовірно, недооцінена, повідомляє CNN.

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Керкхове сказала, що усі виявлені пацієнти з коронавірусом відстежуються, тому летальні випадки серед них включаються до статистики. Також є смерті, які можливо будуть "ідентифіковані, коли ми ретроспективно озирнемось назад".

Що ми дуже добре знаємо, так це те, що за цей період смертність зросла не лише у статистиці COVID-19,

– заявив старший радник генерального директора ВООЗ Брюс Ейлуорд.

Він додав, що статистика смертності могла значно зрости, ймовірно, внаслідок смертей невиявлених або прихованих випадків зараження коронавірусом. Тобто це люди, які мали захворювання, але вони не звернулися за медичною допомогою, їм поставили неправильний діагноз або їх не включили в статистику. Тобто реальна кількість смертей від коронавірусу може бути більшою.