Всемирная организация здравоохранения заявила, что по состоянию на сегодня, количество смертей в результате COVID-19 может быть недооцененным.

Эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что пока рано делать абсолютные выводы, но важно признать, что смертность от коронавируса, вероятно, недооценена, сообщает CNN.

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Керкхове сказала, что все выявленные пациенты с коронавирусом отслеживаются, поэтому летальные случаи среди них включаются в статистику. Также есть смерти, которые возможно будут "идентифицированы, когда мы ретроспективно оглянемся назад".

Что мы очень хорошо знаем, так это то, что за этот период смертность выросла не только в статистике COVID-19,

– заявил старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлуорд.

Он добавил, что статистика смертности могла значительно возрасти, вероятно, вследствие невыявленных или скрытых случаев заражения коронавирусом. То есть это люди, которые имели заболевание, но они не обратились за медицинской помощью, им поставили неправильный диагноз или их не включили в статистику. То есть реальное количество смертей от коронавируса может быть больше.