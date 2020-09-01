Головний санлікар пояснив, що є підставою для відкриття лікарняного. Так, якщо у людини є симптоми захворювання, вона вже повинна ізолюватися. Лікар не повинен чекати результатів ПЛР-тестування, а відкривати лікарняний.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua, відповідаючи на запитання про скарги людей на те, що деякі сімейні лікарі не видають лікарняний поки немає підтвердженого ПЛР-тесту і вони, начебто, як мають ходити на роботу.

Читайте також До кінця вересня в Україні щодня реєструватимуть 3 тисячі хворих на COVID-19, – Шмигаль

Головний санітарний лікар наголосив, що не можна відправляти людину з симптомами на роботу.

Віктор Ляшко “Про такі сигнали треба повідомляти. Ми проводили вже декілька селекторних нарад і говорили – якщо є симптоми, мобільна група в першу чергу приїхала і повинна досить швидко передати на тестування. Якщо є симптоми, то у людини є підстави для виписки лікарняного. Оскільки не можна відправляти людину з симптомами на роботу. Це вже питання відповідальності і людини, і сімейного лікаря. Лікар повинен відкривати лікарняний”.

Він також додав, що людина, яка має симптоми, повинна бути ізольована і під час того, як чекає на приїзд "швидкої", і під час того, коли чекає на результати аналізів.

Якщо у людини є симптоми, і вона чекає, вона вже повинна бути ізольована, чекає на мобільну бригаду, яка приїздить і забирає зразок, – ізоляція, забрали зразок – ізоляція,

– наголосив Ляшко.

Що треба знати про самоізоляцію в час пандемії

Самоізоляція — це, перш за все, утримання від контакту з іншими, щоб зменшити ризик інфікування, адже близький контакт віч-на-віч на відстані менше ніж два метри або тривалістю понад 15 хвилин, збільшує ризики заразитися коронавірусом.

Відстань – це гарантія безпеки. Тому заразитись неможливо навіть від інфікованої людини, якщо ви знаходитесь на відстані понад 1,5 м.

Чому варто дотримуватись дистанції / Інфографіка 24 каналу

Яка захворюваність на COVID-19 в Україні наразі