Лікарняний через коронавірус: чи треба тест
Головний санлікар пояснив, що є підставою для відкриття лікарняного. Так, якщо у людини є симптоми захворювання, вона вже повинна ізолюватися. Лікар не повинен чекати результатів ПЛР-тестування, а відкривати лікарняний.
Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua, відповідаючи на запитання про скарги людей на те, що деякі сімейні лікарі не видають лікарняний поки немає підтвердженого ПЛР-тесту і вони, начебто, як мають ходити на роботу.
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Головний санітарний лікар наголосив, що не можна відправляти людину з симптомами на роботу.
Він також додав, що людина, яка має симптоми, повинна бути ізольована і під час того, як чекає на приїзд "швидкої", і під час того, коли чекає на результати аналізів.
Якщо у людини є симптоми, і вона чекає, вона вже повинна бути ізольована, чекає на мобільну бригаду, яка приїздить і забирає зразок, – ізоляція, забрали зразок – ізоляція,
– наголосив Ляшко.
Що треба знати про самоізоляцію в час пандемії
Самоізоляція — це, перш за все, утримання від контакту з іншими, щоб зменшити ризик інфікування, адже близький контакт віч-на-віч на відстані менше ніж два метри або тривалістю понад 15 хвилин, збільшує ризики заразитися коронавірусом.
Чому варто дотримуватись дистанції / Інфографіка 24 каналу
Яка захворюваність на COVID-19 в Україні наразі
- В Україні наразі п'яту добу поспіль фіксують понад 2 тисячі хворих, так від учора коронавірусну хворобу виявили у 2 088 мешканців України. На жаль, за минулу добу померли від ускладнень COVID-19 48 пацієнтів. Натомість видужали – 688 хворих.
- Всього за весь час пандемії в Україні інфікувалися 123 303 українці, з них видужали 57 802, летальних випадків — 2605.
- В середньому до 20% хворих на коронавірусну інфекцію потребують госпіталізації.